En outre, les éléments de preuve et les insiders de l'entreprise ont reconnu qu'il y avait deux hardware sur la feuille de route pour Xbox; Lockhart et Anaconda. Même si la société a sorti une nouvelle console et en prépare une autre, je suis fermement convaincue qu'à l'édition E3 2018, Phil faisait référence à deux consoles de nouvelle génération sur scène.



Cela étant dit, le plan actuel de Microsoft pour sa prochaine génération de Xbox consiste à se concentrer sur Scarlett et toutes les mentions de Lockhart, qui ont déjà été documentées à plusieurs endroits, ont été nettoyées. La grande question est de savoir ce qui a motivé le changement de stratégie.



En parlant avec différentes personnes à l'intérieur et à l'extérieur de Microsoft, voici ma meilleure conclusion quant à la raison pour laquelle cet hardware a été supprimé de la feuille de route.



Premièrement, les développeurs avaient plus de mal que prévu à créer des jeux de nouvelle génération couvrant deux systèmes aux spécifications variées. Comme on pouvait s'y attendre, les développeurs se concentraient sur la création de jeux qui fonctionneraient bien sur le hardware bas de gamme, puis sur leur adaptation à Anaconda.



Mais ce ne sont peut-être pas les seules raisons. Lockhart avait pour but de faciliter l’intégration de la famille Xbox avec une console dont le prix de revient était bien inférieur à celui de son grand frère, Anaconda. Grâce aux progrès réalisés sur xCloud et à sa capacité à offrir des jeux de haute qualité et à faible latence sur tous les appareils, Lockhart a commencé à devenir un obstacle de plus pour Microsoft.