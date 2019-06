«Fall Again» est une chanson écrite par Walter Afanasieff et Robin Thicke. Michael Jackson a enregistré une démo de cette chanson pour son album Invincible. Elle n’a jamais été finie ni achevée, mais elle a été publiée dans The Ultimate Collection en 2004.



I wanna spend, time to live in

I wanna fall with you again

Like we did, when we first met

I wanna fall with you again