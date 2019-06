- Les scènes du Honey Bee avec Cloud qui se déguise seront bien de la partie dans ce remake. Le tout a été "modernisé et mis au gout du jour", car si tout avait été retranscrit comme l'original, le malaise aurait été beaucoup trop présent selon Nomura



- Il y a pas mal de choix de dialogues et chaque réponse donne lieu à des réponses différentes.



- Il y a également pas mal d'ajouts dans l'histoire. Bien que l'histoire principale n'ai pas changé, il y a énormément de nouvelles scènes et événements qui viendront compléter et développer l'histoire. "Autrement, il n'y aurait pas eu 2 Bluray" rappelle Nomura



- Les "gardiens du destin" (les apparitions sombres dans le trailer) sont des êtres mystérieux qui apparaissent régulièrement devant l'équipe.



- Aerith et Tifa sont un duo d’héroïnes. L'un a un design occidental et l'autre plus oriental.



- SE voulait que Tifa ai des abdos et ait un corps très athlétique. Le département éthique chez Square Enix a demandé précisément a ce que sa poitrine soit naturelle et pas qu'elle flotte pendant les combats. On lui a donc mis un dessous noir et un haut un peu serré.



- Chaque personnage à des affinités particulières pour un certain type d'ennemis



- Un objet est nécéssaire pour récupérer des MP, on peut s'attendre à ce qu'ils ne remontent pas tout seuls.



- En mettant l'accent sur l'immersion et l'exaltation, vous pouvez combattre sans stress en utilisant des raccourcis. Quand vous ouvrez le menu de commande, le temps ralentit et vous pouvez vous battre comme avec un "command battle".



- Pour le "level design", nous préparons quelques nouveaux ennemis là où c'est nécessaire.

- Ce n'est pas une scène de combat de classe ultime "Limit Cut" dans la bande-annonce. La bande-annonce n'a pas de scènes Limit Cut. La bande-annonce se compose principalement des éléments inclus dans le scénario supplémentaire.



- La Keyblade "Oathkeeper" de Sora et sa nouvelle forme seront disponibles en téléchargement gratuit en même temps que l'extension "Re:Mind".



- Pour les boss Limit Cut, nous visons environ le nombre de Kingdom Hearts II Final Mix.



- Il y a un scénario supplémentaire, l'épisode et les boss Limit Cut, et même l'épisode et les boss secrets.



- Je ne peux encore rien dire sur la date de sortie, mais nous voulons la sortir dès que possible. Nous ne voulons pas le sortir près de Final Fantasy VII Remake.



- Vous pouvez choisir de jouer en tant que Roxas et les autres en progressant dans le scénario supplémentaire similaire à Riku et Aqua.



- Le scénario supplémentaire est un standalone et peut être joué après avoir effacé l'histoire principale.

Et pour le DLC KH3: Re:Mind