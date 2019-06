Ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il y a une portée à Final Fantasy 7 Remake qui va au-delà de ce que Square Enix aurait pu faire avec bonheur. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire que c'est beau, mais je suis heureux de pouvoir vous dire qu'il se comporte très bien.

Nous avons joué le remake FF7 à l'E3 2019, et c'est comme une version de rêve du jeu original qui n'a jamais existé - et qui nous a excités.

Comme beaucoup de gens qui sont excités pour Final Fantasy 7 Remake, l'original de 1997 est une composante essentielle de mon passé de jeu. En tant que tel, il est difficile de dire vraiment comment cette démo pratique se passerait avec quelqu'un qui n'est pas familier avec Mako Reactors, Materia et Shinra. Je sais toutefois qu'il a adopté le genre d'approche que beaucoup de gens recherchent. Il s'agit d'un remake qui, du moins à partir de cette minuscule tranche, se sent au même niveau que le Resident Evil 2 de cette année. C'est très clairement une réinvention ; quelque chose qui prend un monde classique et s'appuie sur lui avec des idées modernes, plutôt que de simplement reconstruire le même jeu avec la technologie graphique moderne. Si cette philosophie s'applique à l'ensemble de l'expérience, alors les années d'attente pour Final Fantasy 7 Remake en auront valu la peine.

L'épée gigantesque et célèbre de Cloud est une épée extrêmement satisfaisante qui frappe les ennemis avec force dans des combats serrés et rapides. Et c'est super simple, aussi. Bien qu'être stratégique dans les batailles soit le meilleur moyen de maîtriser le jeu, vous pouvez déclencher une attaque de base en appuyant sur un simple bouton. Mais comme Jessie le dit aux joueurs avant le début de notre démo : " Ce n'est pas la taille de votre épée. C'est comme ça qu'on l'utilise. Ecraser une grosse épée ne vous mènera pas loin. Votre jauge ATB, un élément classique de la série Final Fantasy, est la clé pour libérer les mouvements les plus puissants du jeu en combat. Pour les inconnus, cela se charge au fil du temps : lorsqu'il est complètement rechargé, ATB vous permet d'utiliser la magie de vos personnages et leurs pouvoirs spéciaux individuels.

Grâce à ce système, il ne ressemble pas à un jeu d'action hack-n-slash. L'ambiance est très, très différente de celle, disons, de Kingdom Hearts III. Le simple fait d'écraser le bouton carré ne semble pas être une stratégie efficace dans le nouveau système de combat de Final Fantasy VII. On ne fait pas beaucoup de dégâts avec des attaques standard. D'après ce que j'ai vu et joué, pour passer au travers des combats, il faut utiliser fréquemment des capacités et échanger entre ses personnages - dans ce cas, utiliser Cloud pour éliminer les ennemis à courte portée et Barret pour abattre les sentinelles à distance.

Je viens de jouer à Final Fantasy VII Remake. C'est incroyable. Mon Dieu, mon Dieu. Cela me rappelle Resident Evil 2 Remake, et c'est mon jeu de l'année jusqu'à présent, soooooooooo, de grands espoirs. Ils sont en train de le "NAILING"

