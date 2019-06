Microsoft

Vu que Resident Evil 2 Remake m'a fait réadorer Resident Evil, je me les suis tous chopé sur One pour me les refaire. J'ai torché le 2 sur tout les scénars et du coup j'ai lancé le 0 que je n'avais jamais faist. Et beh bordel ... il m'a refroidit celui là.L'idée de la coop entre les 2 persos aurait pu être bonne mais au final ça rend le gameplay hyper lourd (l'absence de coffres aussi). Déjà je me fais chier à ramener tout mes objets (plusieurs allez-retours) à chaque fois que je passe à une zone suivante, et parfois, pour qui pourquoi ... bah tu te retrouve avec tes objets éparpillés partout dans les différentes zones de la carte (j'ai eu un mal de chien à retrouver mon fusil et mes rubans).Autre détail qui me frustre au plus haut point : l'IA de l'allié. C'est juste une catastrophe. Autant parfois quand tu les mets en mode attaque, ils canardent partout et te foutent un max de munitions en l'air, autant à d'autres ils restent comme des cons à se faire défoncer avant de tirer la moindre cartouche. A plusieurs reprises j'ai cru que les persos étaient en mode inactif mais non, ils étaient bien en attaque. Par exemple le 2ème combat contre le proto tyran j'ai du m'y reprendre à 5 ou 6 reprises car le 2eme perso attendait de prendre des douilles avant de tirer ou bouger (je l'ai surnommé Princesse Sarah) et crevait sans cesse. Le seul moyen que j'ai trouvé pour le buter, c'est de laisser mon deuxième perso dans une autre salle et de me le fritter seul (et là je l'ai buté du premier coup).Bref je suis à la fin du jeu (enfin dans la dernière zone ou je viens de me faire bouffer par un crapaud) et franchement je n'y prend pas de plaisir, je n'aime pas abandonner un jeu en cour de route mais celui là j'y vais vraiment à reculons !! J'espère en voir le bout rapidement pour passer à autre chose