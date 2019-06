Unboxing

Cet après midi, au lieu de bosser, j'ai décidé de... Bosser en faisant un petit unboxing des Lego Overwatch !Blagues à part, si vous êtes inquiets à l'idée de monter ces LEGO, j'avais oublié que les LEGO sont bien plus faciles à monter que le Nintendo Labo, qui nécessite bien plus de temps et de minutie...En tous cas, j'suis plutôt content de mon achat ^^ ! Je l'ai acheté environ 15€ à la Fnac ^^ ! C'est le moins cher que j'avais trouvé sur le web la semaine dernière ( https://otakugame.fr/achetez-vos-lego-overwatch-moins-cher-avec-la-fnac/