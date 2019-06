Bon, je me suis dit que j'allais moi aussi faire un petit point sur mes attentes, même si soyons honnêtes,M'enfin, ça permet quand même de se changer un peu les idées et patienter tout en faisant un peu monter la hype sur les possibilités de ce qui va nous attendre dans quelques jours malgré la triste absence de ces chiens de Sony !Très intéressé par ce qui a été dit concernant l'orientation du jeu, à savoir un gameplay exigent basé sur l'analyse et la réaction plutôt que de l'action comme nous avons eu dans 99% des jeux SW. En plus, le jeu se déroule durant la période de l'inquisition deque j'ai regardé récemment et qui a été une excellente surprise, bien meilleur que la majorité des choses qui sont fait dans l'univers de la saga depuis ces dernières années, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je croise les doigts !Ce serait cool de revoir ce projet de Cygames qui avait été révélé l'année dernière, peut-être un nouveau trailer chez Microsoft pour une annonce multiplatform ?Toujours chez Cygames avec les jeux autour de la licence, j'ai un maigre espoir que Cygames balance des petits trailers de ces titres durant la période de l'E3 histoire d'appuyer leur communication en occident.Petit détour chezavec un titre réalisé par, probablement le seul titre que j'attends réellement chez eux. Hâte de voir ce qu'il en retourne en terme de gameplay, le background en tout cas à l'air vraiment intéressant !Quoi qu'il arrive, on aura droit à un shitstorm succulentS'ils utilisent l'ancien design avec une grosse poitrine, les SJW vont être en feu, et s'ils censurent sa tenue, ça va aussi être la guerre sur les réseaux sociaux. Bref, sûrement ma plus grosse attente de l'E3Ça fait un moment queest sorti, donc on pourrait avoir une annonce surprise concernant son nouveau projet. Peut-être à la conf Square Enix ? On verra bien, j'espère revoir du Drakengard ou un tout nouveau projetJe sais qu'il y a des rumeurs concernant Dino Crisis, mais ce n'est pas vraiment pour ça que j'en parle ici.est dans une phase de rédemption et sur un sans faute, après un remake réussi de Resident Evil 2, j'espère sincèrement revoir enfin cette licence que j'aime plus que RE (et oui!). Et puis merde, les dinos, c'est génial et on devrait en avoir bien plus !Encore une licence du cœur...Après Nioh, Nioh 2, Sekiro, Samurai Showdown et Ghost of Tsushima, il serait peut-être temps que le roi du japon féodal nous revienne ! Il faut se bouger le fion Capcom !Il y a eu pas mal de rumeurs venant des pro de la scène MvC concernant un éventuel MvC4, peut-être du bullshit complet, mais ce serait intéressant de voir ce que pourrait faire Capcom depuis leur rédemption vidéoludique au niveau des jeux de combat. Surtout que cette fois, il n'y a plus de conflit chez Disney concernant les licences Marvel vu qu'ils ont tout récupéré. (En vrai, je préfère un Tastunoko vs Capcom 2, mais bon!)Toujours PlatinumGames via Nintendo, j'espère qu'on aura droit à une grosse phase de gameplay histoire d'avoir une idée du titre même si je suis inquiet concernant la résolution/fluidité du jeu vu le hardware. À quand une Switch Pro ?2 ans et demi, toujours rien à l'horizon...Il serait temps d'avoir au moins un petit quelque chose, non ?On peut pas dire que je fais dans l'originalité cette fois...Honnêtement, contrairement à beaucoup, j'en ai strictement rien à foutre que le jeu soit développé par CD Projekt. J'aime le Cyberpunk, c'est un de mes genres favoris, et ce jeu pourrait répondre à beaucoup de fantasmes de mon imaginaire !...et enfin.......ma plus grosse attente...Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre ?Nous allons donc peut-être avoir droit à la révélation du nouveau projet de FromSoftware, et forcement, c'est encore une fois un titre que je vais immédiatement bien plus attendre que tout le reste. En espérant avoir encore une fois droit à un torrent de larmes de sang, car non, les jeux ne doivent pas entrer dans des cases pour satisfaire tout le monde ! C'est ce qui fait la richesse de notre média d'avoir des expériences différentes qui peuvent nous plaire ou non !