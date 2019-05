Nous nous attendons à ce que les nouvelles consoles Xbox viennent avec un tout nouveau système d'exploitation, basé sur Windows Core OS, que nous couvrons depuis un certain temps déjà. Attendez-vous à un tout nouveau dashboard basé sur le Fluent Design System, avec la vitesse et la fluidité au premier plan. La prochaine Xbox sera entièrement rétrocompatible avec la ludo existante sur votre Xbox One, y compris la compatibilité X360 et OG Xbox back. Au lancement, nous avons entendu dire qu'il n'y aura pas de jeux exclusifs "Xbox Scarlett". Pendant au moins quelques années, les jeux seront expédiés à la fois sur les consoles Xbox One et sur les nouvelles consoles Scarlett, comme c'est généralement le cas pendant une transition générationnelle.

Selon Windows Central:Les futurs jeux Microsoft sortiraient sur One S/One X/les deux Scarlett et PC pendant quelques années.En effet comme disais Spencer ça serait la fin des générations.Diablo avait donc raison.