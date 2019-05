Cet été, trois des vœux que vous avez demandés seront enfin exaucés :



- Révélations des prix

- Annonces des jeux

- Infos lancement



Restez à l'écoute ici pour plus de détails sur à venir sur Stadia

L'automne dernier, nous avons levé le rideau sur le projet xCloud - notre technologie de diffusion de jeux en streaming. Notre vision pour Xbox est que vous pouvez jouer aux jeux que vous voulez, avec les gens que vous voulez, sur les appareils que vous voulez. Le projet xCloud nous rapproche de la pleine réalisation de cette vision. Nos équipes dans le monde entier ont travaillé d'arrache-pied pour mettre au point et tester le système. Nous avons récemment déployé une version alpha pour les employés de Microsoft par le biais de notre programme de retour à la maison et nous utilisons les commentaires pour apporter des améliorations, assurant ainsi que le projet xCloud offre aux clients une expérience exceptionnelle.



L'objectif principal du projet xCloud a été de permettre de jouer à de grands jeux n'importe où, n'importe quand. Dès le début, notre objectif a été la compatibilité sans faille. Nous voulons qu'il soit aussi facile que possible pour les développeurs de mettre leurs jeux à la disposition de tous les joueurs, en prenant en charge les jeux existants, ceux en cours de développement et les futurs jeux.



La puissance de Project xCloud - la compatibilité sans faille pour les développeurs et les nouveaux lieux de jeu pour les joueurs - vient des datacenters Azure du monde entier, avec un matériel qui partage un ensemble de composants communs avec nos consoles Xbox. Nous avons déjà déployé nos lames Project xCloud personnalisées dans des centres de données répartis dans 13 régions d'Azur, en mettant l'accent sur la proximité de centres de développement de jeux clés en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Les équipes de développement mondiales de premier plan telles que Capcom et Paradox Interactive ont désormais la possibilité de tester facilement leurs jeux directement depuis Project xCloud sans avoir à porter sur une nouvelle plate-forme. Ce n'est que le début de notre expansion, avec pour objectif ultime de soutenir les joueurs dans les régions d'Azur à travers le monde.



Aujourd'hui, vous pouvez jouer à trois générations de jeux incroyables sur Xbox One. Cela signifie que Project xCloud a la capacité technique de diffuser en continu plus de 3 500 jeux, sans aucun changement ou modification requis par un développeur. En d'autres termes, les développeurs seront en mesure d'adapter considérablement leurs jeux existants à tous les appareils, sans développement supplémentaire, sans maintenance de base de code supplémentaire et sans mises à jour distinctes. Lorsqu'un développeur met à jour la version Xbox One de son titre, ces mises à jour s'appliqueront également à toutes les versions disponibles sur Project xCloud sans travail supplémentaire.



Il y a actuellement plus de 1900 jeux en développement pour Xbox One, qui pourraient tous fonctionner sur Project xCloud. Les développeurs qui créent ces jeux continuent à travailler normalement - en construisant avec les outils dont ils disposent - pendant que nous faisons le travail pour rendre leurs jeux accessibles au plus grand nombre possible de joueurs.



Nous avons également récemment ajouté des améliorations à notre kit de développement Xbox (XDK) standard pour ajouter la prise en charge du streaming. L'une des API dont nous nous réjouissons est la nouvelle API "IsStreaming" qui permet à n'importe quel jeu de savoir s'il est en streaming depuis le cloud. Les jeux peuvent ensuite indiquer les caractéristiques et les fonctionnalités pour améliorer l'expérience de streaming ; par exemple, en ajustant la taille des polices pour les écrans plus petits ou en organisant des matchs multijoueurs sur un seul serveur pour réduire la latence. Nous continuerons à chercher des moyens de permettre aux développeurs d'adapter leurs jeux aux nombreuses façons dont leurs clients jouent.



Le projet xCloud est un voyage passionnant que nous entreprenons tous ensemble. Nous avons hâte d'inviter la communauté à nous faire part de ses commentaires, à nous aider à la façonner et à participer au développement d'une manière très ouverte et transparente. Restez à l'écoute....





Merci.

Kareem