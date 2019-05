Bon il y a la grosse crotte de nez de chez Square Enix (Left Alive), mais regardez-moi ça bon sang :Bordel, j'ai acheté que des jeux japonais depuis le premier janvier, mais bon j'avoue que Mortal Kombat 11 me fait de l’œil et que CTR Crash Team Racing mérite un bon day one des maisons, mais a vrai dire perso (j'insiste sur le personnellement) j'ai trouvé les grandes licences occidentales assez décevantes sur cette génération, contrairement a la précédente gen (malgré des gros hits bien sûr), mais il y qu'a voir ce début d'année c'est pas trop la joie...entre un Days Gone, Metro Exodus, Anthem, Far Cry, Division 2 etc pfff c'est pas mauvais mais voila quoi.Si vous regardez bien les jeux plus haut, ils ont tous un gameplay qui s'inspire grandement des jeux d'avant tout en modernisant certains aspects. Je pense que l'avenir du JV est dans le passé enfaite, en s'inspirant d'ancienne chose et en modernisant le tout, on obtient un cru d'une rareté absolue.Je souhaite donc que le meilleur a Shenmue 3. Allez Yu Suzuki fait leurs comme a l'époque de la sainte DreamCast.