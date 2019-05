- Bien que Platinum Games ait quitté le projet plus tôt en 2019, la majeure partie de ce qu'ils ont construit demeure, y compris la disposition des niveaux, l'animation des personnages et les systèmes de combat.



- Chaque personnage a son propre style de combat et est lié à une certaine arme ou type d'arme.



- Le jeu se déroule de façon essentiellement linéaire, mais il y aura d'autres activités. "Vous pouvez aller chercher des quêtes secondaires dans les villes que vous visitez en cours de route, et aller et venir entre elles comme bon vous semble ", selon le directeur Tetsuya Fukuhara.



- Les villes agissent également comme des lobbies où vous pouvez faire équipe avec d'autres joueurs en ligne et entreprendre des missions. (Vous pouvez aussi jouer en solo, le reste du groupe de quatre personnes étant contrôlé par l'IA.)



- En ce qui concerne les personnages, Fukuhara a déclaré : "Nous savons qu'il y a beaucoup personnages favoris parmi les fans, donc nous allons essayer d'en intégrer autant que nous le pouvons raisonnablement. Il n'est pas possible d'égaler la taille de l'alignement du jeu original, bien sûr, et l'équipe de développement a les mains pleines pour décider qui fera le montage final."

- En ce qui concerne l'eSport, M. Fukuhara a déclaré : " Beaucoup de gens pensent aux jeux de combat lorsqu'ils entendent " eSports ", et c'est un autre genre auquel nous voulons tenter notre chance. Quand viendra le temps d'organiser des tournois[Granblue Fantasy] Versus, nous serons sûrs de livrer quelque chose de grand pour les fans de Granblue, les amateurs d'eSports, et les spectateurs."



- En ce qui concerne les personnages, Fukuhara a déclaré : " Nous avons consulté Arc System Works pour voir comment ils ont décidé quels personnages inclure dans les versions initiales de Guilty Gear et BlazBlue... On prend grand soin de modeler les mouvements et les animations de chaque personnage pour les faire correspondre à leurs originaux et leur donner vie.



- Alors que Granblue Fantasy Versus s'articulera autour d'un système de combat basé sur les armes, " à l'heure actuelle, le système de combat est complètement différent[des jeux de combat Arc System Works comme Guilty Gear et BlazBlue] ", selon Fukuhara. "C'est beaucoup plus lent que Guilty Gear et BlazBlue... Les combinaisons sont simplifiées, et tous les mouvements spéciaux peuvent être activés par simple pression sur un bouton en Versus. Je pense que ce système simple mais profond permettra des stratégies intéressantes."



- Il y aura un mode histoire avec une histoire originale. "Une fin très intéressante nous attend", tease Fukuhara.

Quelques infos provenant du magazine officiel Playstation UK: