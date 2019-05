Information



“2019 will be an incredibly important year for us. Without speaking directly to the number of titles we may or may not announce, I can say it’s going to be a year of some major new approaches, new challenges and new methods for us. Basically, we’re building a new foundation that in later years will pay dividends. For us, new challenges are going to be very important.

Même si nous n'avons pas trop de nouvelles de la part de Nintendo et de Platinum Games, le jeu avance bien et selon ce qui suit, ça risque d'être surprenant.C'est lors d'une interview pour VGC que Atsushi Inaba a lâché quelques pépites sur le jeu.Il dit que le processus de concept sera totalement différent des deux premiers grâce à l'expérience prise sur le début de la saga, et que le studio est en train de créer un titre inattendu qui, selon lui n'a jamais été fait auparavant.Maintenant, à savoir si cela sera profitable pour la Switch.En dehors de Bayonetta 3, il est heureux des autres projets du studio qui sont entrain de créer de nouvelles fondations pour le futur du studio et que 2019 est une année importante dans tout ça.Inaba déclare:Ce n'est pas grand chose, mais ça montre une certaine confiance et volonté de faire plus et mieux par rapport à leurs anciennes créations.Déjà, espérons un excellent jeu pour fin août avec Astral Chain (nouvel iP de Nintendo et conçu par PG), et surtout le premier trailer de Bayonetta 3 lors de l'E3.L'interview complète sur VGC: Inaba parle.