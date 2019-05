Unboxing

Après être resté en douane durant près d'un mois, tadaaaaa ! Voici ce fameux pistolet NERF RIVAL D.Va ! Disposant d'une excellente finition (par rapport à son prix, 39€99) et très fidèle à l'arme originale, c'est pour moi le plus réussi des pistolet Nerf de cette collection (enfin celui de Reaper est mieux, mais il est également plus lourd et plus cher).Si vous êtes ultra-marin, sachez que vous ne pourrez pas vous faire expédier ces Pistolets Nerf chez vous, et qu'en plus, avec l'exclusivité de Micromania sur le territoire français, c'est compliqué d'en obtenir un sur nos îles. A noter qu'Amazon en vends, mais que curieusement, on ne peut pas les faire expédier sur l'île (je crois que c'est à cause de la catégorie "jouets").A noter qu'il peut être chargé de 3 balles (et seules 3 sont disponibles dans la boîte d'ailleurs, c'est un peu nul).Enfin voilà ! Si vous cherchez une réplique du pistolet de D.Va, allez en boutique Micromania! Ca peut également être une bonne idée de cadeau pour votre ami(e) fan de D.VaBonus : L'unboxing du pistolet de McCree (qui est techniquement mieux, avec un chargement latéral rapide, mais je le trouve assez insipide, c'est un colt quoi