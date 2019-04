Sony a connu son meilleur exercice financier à ce jour avec un bénéfice d'exploitation (8,06 milliards de dollars) et un bénéfice net (8,26 milliards de dollars) record dans son histoire, la PlayStation étant le principal facteur contribuant à ce montant de 34,8%, pour 2,81 milliards de dollars seulement en profits. La division des jeux de Sony a réalisé 21 milliards de dollars en 2018, ce qui marque la première fois que Sony a franchi le cap des 20 milliards de dollars et montre que les bénéfices de l'entreprise ont doublé depuis 2013, année où elle a réalisé un maigre 10,42 milliards. Autre fait saillant intéressant, PlayStation Now, le service d'abonnement aux jeux en ligne de Sony a connu une croissance de 40 % depuis son lancement avec environ 700 000 utilisateurs actifs, un nombre qui semble remarquablement faible compte tenu des ventes par ailleurs massives de la PS4. Tout cela semble très impressionnant, bien sûr. Mais pour rendre le tout encore plus impressionnant:Le montant total des profits réalisés sur les ventes de PS4 (3,84 Milliards $) dépasse maintenant le total des profits réalisés sur les ventes de PS1 (3,03 Milliards$) et de PS2 (2,22 milliards $). En regardant encore une fois le chiffre renforce le succès de 2018 pour Sony, avec leurs bénéfices de 2018 dépassant les bénéfices réalisés sur 6 ans lorsque la PS2 était l'objectif de l'entreprise ! Les jeux et add-ons à la PS4 ont également atteint des sommets historiques avec des revenus atteignant 9,94 milliards de dollars, sans doute soutenus par les succès massifs que furent God of War et Marvel's Spider-Man.