L'info date d'il y a une heure, Retro Studios ouvre ses recrutements et recherche officiellement une douzaine de développeurs pour travailler sur Metroid Prime 4, afin de compléter la team actuellement sur le projet.La douzaine de postes comprend Art Director, Lead Character Artist, Product Tester ou encore Lead Graphics Engineer. Au cas où pour les intéressés (s'il y a des artistes et développeurs professionnels) : https://www.retrostudios.com/careers/

Who likes this ?

posted the 04/26/2019 at 04:58 PM by masharu