Filiale de Nintendo,continue de s'étendre. Fondée en 1999, l'entreprise est maintenant composée de cinq studios au Japon avec l'ouverture récente d'une branche à, un quartier de Tokyo.L'information est visible sur le site officiel de Monolift Soft . Il n'est pas indiqué à quelle date ce studio situé à Ōsaki a été ouvert, ni quelles sont ses tâches. Le gros de l'entreprise est localisé à Meguro, également à Tokyo, tandis que les trois autres studios se trouvent à Kyoto, Nakameguro et Iidabashi. Le studio de Meguro travaille principalement sur la licence Xenoblade, tandis que celui de Kyoto apporte son aide à Nintendo sur divers projets. Monolith Soft, qui emploie près de 200 personnes, a notamment participé au développement de The Legend of Zelda : Skyward Sword et Breath of the Wild, et recrutait récemment pour la licence Zelda.