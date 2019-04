Voila donc le roman de Sasuke jolie livre avec protection carton autour du livre illustration Itachi/sasuke a l’interieur je kiffebref il se deroule apres la mort d’Itachi , pourquoi Sasuke a t’il decider d’exterminer Konoha?il etais sortis depuis 2015 mais vus le titre je m’en foutais la vus que y’a une connection avec Itachi/Sasuke ça m’interesseroman de 200 pages a peu pres.La veritable histoire de Sasuke qui comme son nom l’indique va nous expliquer un peu plus le background deKaguya(ca se passe apres sa mort donc) ce roman la viens de sortir ce mois la 200 pages a peu pres aussiEt petit quizz Naruto 710 questions que j’ai test avec un frereet il m’a mis a l’amende en plus

posted the 04/23/2019 at 08:22 PM by amassous