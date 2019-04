Pour les amoureux de Micromachine, sachez que la série Table Top Racing (disponible sur Android, PC, PS4 et Xbox One) revient dans son édition World Tour sur Nintendo Switch !







Un petit jeu sympathique, qui a d'ailleurs su corriger ses tares issues du monde des jeux mobiles....



Sortie prévue : Le 1er Mai 2019, pour 27€79 (et 24€ environ en précommande). Le jeu ne sortira qu'en version dématérialisée.