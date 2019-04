Avec par exemple un communiqué de presse avec l'annonce d'une PSVita 2, la nomination de Reggie Fils-Aimé comme président de Sony Interactive Entertainment et une PS5 qui ferait aussi grill à hamburger pour récupérer le public XBox à gros doigts boudinés ?Bah vous attendez à quoi ? Un article sérieux ? Comme :Malgré les récentes déclarations de Shawn Layden, et si Sony nous préparait une surprise pour l'E3 2019 avec un "Destination PlayStation" de fou diffusé après la conf MS ? Avec plusieurs versions déjà tournées suivant ce que la concurrence va annoncer ? Avec les premières vidéos de la PlayStation 5 ? Des jeux ? Des spécifications ? Histoire de gagner l'E3 et de pas laisser la place à MS ?

Who likes this ?

posted the 04/17/2019 at 09:58 AM by famimax