Hier un symbole de la France partais en fumé aujourd'hui c'est un auteur qui s'inspira de la France pour ses œuvres qui s'en va. En effet le site anglophonenous apprens quede son vrai nompapa de Lupin The Third est mort à l'âge de 81 ans d'une pneumonie.Semaine de merde T^T

Like

Who likes this ?

posted the 04/16/2019 at 06:25 PM by lordguyver