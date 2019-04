Salut tout le monde!

Post pour partager avec vous un sentiment qui se renforce chez moi depuis quelques années : la difficulté dans les jeux vidéos est à double tranchant.



Ptite explication : avec tous ces posts sur Sekiro et sa difficulté impossible, j'ai tout simplement refusé de l'acheter. J'ai peut-être tort, mais c'est un constat chez moi. Je n'ai plus l'envie de me prendre la tête avec un JV.



Autant la difficulté de RE2 Remake est bien dosé pour moi et donc j'ai refait le jeu en hardcore (sans pour autant faire un rang S), autant Dark Souls 3 (DS3) et bah j'en suis toujours au premier boss. Et j'ai simplement lâché le jeu.

Y'a quelques années je m'étais forcé à finir Bloodborne par challenge. Mais là dans DS3, au bout de 3 minutes de jeu, tomber sur un boss sans rien t'expliquer. Et bah fuck le jeu, j'ai passé l'âge de me prendre la tête pour un JV. Je rentre du boulot, je veux juste faire une ptite partie sans pour autant tomber dans la facilité.



Voilà, c'est juste un sujet qui m'intéresse. C'est sûrement qu'on a autre chose à faire dans nos vies maintenant, mais le sujet de la difficulté dans le JV ne m'a jamais semblé si importante. Pas trop facile pour donner un sentiment de satisfaction mais pas impossible pour pas refroidir les joueurs.