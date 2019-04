Jeux Vidéo

L’absence de mode facile de "Sekiro" est devenu l'un des sujets de conversations préférés sur les forums de jeux vidéo. Les partisans du jeu de From Software sont contre, car pour eux, cela dénaturerait la vision des game designers du jeu. Les détracteurs quand à eux, critiquent cette difficulté hors norme, en parlant même d’élitisme.Ils sembleraient que ces derniers ont été écoutés par les développeurs car un mode "easy" va voir enfin le jour... mais en exclusivité sur la version Nintendo Switch à venir, avec l'arrivé de Carottin, un personnage qu’on avait déjà pu découvrir à l’époque dans New Super Mario Bros. U et New Super Luigi U, en tant que personnage jouable dans Sekiro à choisir lors du lancement d'une partie à la place du "loup à un bras”.Ce n'est en effet pas la première fois que Nintendo place certain de ses personnages en exclusivité sur les versions Switch des jeux d'éditeurs tiers, on se souvient par exemple de l’équipement de Zelda dans le jeu Skyrim ou même de Ganondorf dans Diablo 3. Dans Sekiro: Shadows Die Twice Switch Edition, Carottin se joue désormais comme personnage à part entière, ce dernier étant invulnérable, plus besoin d'étudier les ennemies et de placer des parades à des moments précis. D’après Hidetaka Miyazaki, l'un des créateurs du jeu, cette nouvelle façon de découvrir Sekiro est parfaite pour le public "familial" visé de la console Nintendo qui voudraient se lancer dans l’aventure sans se faire trancher toutes les 30 secondes.Sekiro: Shadows Die Twice Switch Edition est attendu pour fin 2020. Plus informations sur le jeu et son bundle avec la nouvelle "Nintendo Switch Pocket" lors du Nintendo Direct à venir dans quelques jours.