Bon ! Moi qui voulait un pistolet D.Va Nerf, mais qui ne pouvait pas l'acheter puisque Micromania ne livre pas en FRANCE (enfin, vous savez, la FRANCE dont le département commence par 97200 et que l'interface de Micromania t'expliques que non, ça n'existe pas).Bref ! Je découvre complètement les pistolets nerfs et je suis impressionné par la puissance du tir ! D'ailleurs, après avoir voulu tiré sur mon carton, en imaginant tirer avec un pistolet à fléchette que j'avais il y a 30 ans, j'ai tiré sur le véhicule derrière car la balle est affectée par la gravité sur une distance beaucoup plus grande que je ne le pensais !Il faut dire que le tir part à 27m/s ce qui fait près de 100km/h... C'est insane ! Je ne suis même pas sur que ce soit à mettre entre les mains de tous les enfants.On devrait équiper nos forces de l'ordre avec ça plutôt que des FlashballBref, jolie découverte, je pense que je vais essayer d'acquérir le modèle de D.Va du coup. Il fait 24m/s ce qui reste une puissance équivalente... Et puis ça pourrait être marrant à la plage (enfin si je trouve un plan pas cher pour des balles quoi).Ah oui, ceux qui défendent la non livraison de Micromania dans les DROM-COM parce que ce serait trop compliqué :- C'est le même travail à déposer à la poste- On doit déclarer la valeur de chaque colis à la poste en théorie, y compris pour les envois en France- Pour le tarif, je suppose que je ne vais pas leur expliquer comment on détermine un tarif plus élevé pour les DOM ?M'enfin tant pis, c'est du chiffre d'affaire de perdu pour eux et de gagné pour Amazon & Fnac (sauf la puisqu'ils ont ces pistolets en exclusivité grrrr).M'enfin merci à NERF France d'être intervenu et de m'avoir envoyé cet exemplaire du coup ^^ !