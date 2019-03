From Software a un fanbase intégré sur PlayStation (parce que c'est là que la série Souls a techniquement commencé avec Demon's Souls en 2009) et PC (parce que les jeux Souls s'adaptent parfaitement à la maison avec les types de RPG auxquels les joueurs de PC sont habitués et aiment), mais cela ne signifie pas que leurs jeux ne sont pas bien sur Xbox. Par exemple, Sekiro : Shadows Die Twice, le nouveau jeu d'action du développeur, semble avoir réalisé des performances extraordinaires sur Xbox One.



À l'heure actuelle, le jeu est premier sur les charts (demat) au États-Unis ainsi qu'au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Il est en fait relativement rare de voir un jeu japonais prendre la place dans les charts Xbox, ce qui rend la performance de Sekiro doublement impressionnante. Il est clair que même s'il fonctionne mieux sur PC et PS4, il se débrouille assez bien sur Xbox One pour prendre en charge d'autres futurs jeux sur la plate-forme.