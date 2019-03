Let's Play

Bon. Pour être clair, je n'étais même pas au courant que TROPICO 6 sortait aujourd'hui. Enfin si, plus au moins, mais je ne me suis jamais intéressé aux jeux de type "Age of Empire" depuis la sortie du premier épisode en fait, sur un de mes vieux PC.Cela dit, Kalypso m'a contacté plusieurs fois en me précisant bien que justement, je devrais VRAIMENT tester ce jeu, et ont donc fini par m'envoyer une clé aujourd'hui même.En sincèrement, j'aurais du accepter (et me documenter sur le jeu bien avant) ! Car, loin de l'image austère des jeux de gestion dans lesquels on passe son temps dans ses menus, ce Tropico 6 a pour lui une ambiance à la fois fun et délirante qui fait vraiment, mais vraiment plaisir !Et figurez-vous que du coup, mon petit live programmé pour une heure a duré... 2h30 ! Le pire, c'est qu'il n'y avait pas grand monde sur le live (faut dire que le genre s'y prête pas spécialement), mais j'ai pu échanger avec les quelques curieux qui passaient et c'était vraiment amusant de parler politique virtuelle (mais aussi réelle du coup) dans une ambiance vraiment top.J'écris tout cela parce que ça fait vraiment le mec acheté (), mais je me suis surpris à vraiment aimer ce jeu et à créer et faire fructifier ma ville (j'ai été frustré, les didacticiels détruisent votre ville à chaque étape) ! Je joue à présent en mode mission, mais je me demande si le meilleur mode, c'est pas le mode Bac à Sable justement ?Bref, tout cela pour vous dire : Si vous avez l'occasion de découvrir Tropico 6, testez le, c'est vraiment une expérience sympa (et il me semble que Tropico 5 est assez proche de Tropico 6 en plus).Ah, et je sais que la question récurrente sur le live fut "Est-ce que le jeu est prévu sur Nintendo Switch" et la réponse est non. Je vais cependant remonter au développeurs que le nombre de personnes voulant le jeu sur Switch est assez énorme. Je ne m'y attendais pas. Après c'est peut être lié à ma communauté aussi ^^ !M'enfin wala... Voici la rediffusion du Live au passage :