Grace à Leblogdeshacka, j'ai pu acquérir The Division 2 en édition collector pour moins de 60€ ! A ce prix là, et vu le prix du jeu seul (en théorie 69€99, je n'ai pas suivi les promotions depuis), ça fait toujours plaisir d'avoir un collector à la maison !







Bon, à 60€, évidement, c'est que du bonus, mais à 120€, je trouve l'Artbook vraiment léger, sans couverture rigide et en A5, l'OST un peu... Inutile ? Bon, je ne l'ai pas encore écouté, mais j'ai des doutes sur la qualité de la BO de The Division, et la carte... Hasbeen ? Même si c'est marrant de la regarder.



Le visage de la figurine est raté à mon sens, alors que les jeux de textures sont elles réussies.



Je pense qu'Ubisoft aurait du se concentrer sur la figurine + un vrai Artbook, c'est dommage car on aurait pu avoir un Collector vraiment sympa, surtout que l'unboxing est vraiment agréable car la boite est bien présentée ^^ !