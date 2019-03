Voici, ce qui semblerait être la jaquette du jeu qui vient juste d’être mis à jour sur le site d'Amazon.L'illustration est assez épurée laissant juste apparaître le logo du jeu sur un fond gris qui évoque évidement la couleur de la Gameboy.Autre clin d'oeil au passé, le logo est délicatement posée sur une fond évoquant le format 16/9, un design audacieux qui évoque la modernité et la tradition !A noter que l'info est quand même à prendre avec des pincettes, car comme pour certains dates données, il arrive parfois qu'Amazon mette des illustrations erronées.Source : https://www.amazon.fr/Legend-Zelda-Awakening-espagnol-Fran%C3%A7ais/dp/B07NQR3LKW/

posted the 03/06/2019 at 08:52 PM by famimax