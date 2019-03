Je n'aime pas les jeux mobiles. Pourtant, ces dernières années, mon avis a évolué sur ceux-ci. Ca a commencé avec Angry Birds, mais surtout Cut The Rope. Je ne sais pas pourquoi, je me suis pris d'amour pour ce jeu !







Par la suite, Nintendo a débarqué dans l'équation, et je dois avouer que je passe pas mal de temps sur Super Mario Run et sur Fire Emblem Heroes, qui est l'aboutissement du jeu mobile pour moi !



Et vous, en tant que joueur, avez-vous des séries que vous adorez sur vos iPhone XS+ et Galaxy S10+ ?