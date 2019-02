Let's Play

Ape Out est sorti aujourd'hui, et je me suis empressé de l'acheter dans sa version Nintendo Switch sans même regarder les tests, vu qu'il m'avait déjà fait de l'oeil lors de la Gamescom 2018 !Je ne suis pas déçu du tout de ma première demi heure de jeu, et j'attends de voir les trésors d'ingéniosité qui seront distillés au cours de l'aventure...ATTENTION : Ma vidéo est enregistrée en 1080p 30fps, mais le jeu tourne bien en 60fps sur Switch. Il est bien optimisé et je n'ai pas ressenti de ralentissements jusque là. Voila !Ah oui, notez que le jeu est également disponible sur PC