Aujourd'hui, je vous propose de gagner un jeu Immortal Redneck (version PC Steam), toujours en partenariat avec @Jeanouillz ^^ !Personnellement, j'ai la version Nintendo Switch, et ce jeu propose un gameplay "FPS arcade" qui pourrait plaire à certainsPour participer, comme d'habitude, c'est très simple : Rendez-vous sur le tweet ci-dessous, et faites un petit coup de Follow + RT ^^ !

posted the 02/28/2019 at 12:07 AM by suzukube