Un petit let's play sur Sundered dans sa version Nintendo Switch, un Metroidvania plutôt sympa avec une ambiance graphique qui fait très "dessinée à la main" ^^ ! Au passage, il y a un petit concours sur ce let's play pour remporter une clé pour le jeu, dans sa version PC Steam. Tirage au sort Vendredi. Pour participer, laissez juste un commentaire sur la vidéo de la chaîne (et éventuellement abonnez-vous si vous appréciez la chaîne bien sûr).

posted the 02/25/2019 at 11:29 PM by suzukube