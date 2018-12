Les points forts:-le film qui prend le spectateur à contre pied dès le début-la relation entre Peter Parker et Miles Morales-les graphismes et la mise en scène, JUSTE GE-NIAUX-la bande son au petit oignons-des personnages attachants-des surprises scénaristiques malgré le matraquage publicitaire du film-un Caid et un Rodeur sympathiques (il m'est arrivé d'éprouver de l' empathique à leurs égards)- le respect profond de "l'univers" de Spiderman apporté par le studio-enfin un Spiderman solo (sans être lié aux Avengers de prêt ou de loins) qui déboîte-les blagues et les clins d'oeuils tombent toujours juste-Stan Lee foreverLes points négatifs:-J'aurais aimé en voir plus sur le Rodeur-un petit voile de fond sur certains plans de ville qui pourrait déranger certain-certaines surprises spoillées par le matraquage de bandes annonces qui auraient put rendre le film ENCORE meilleur-J'aurai aimé un peu plus de concret sur un épisode 2 se déroulant avec Miles à la fin du film-mais ce dernier point, c'est juste de l'égoisme, le film se suffisant lui même.-à voir ABSOLUMENT en Vo selon mois, car la vf, c'est pas encore ça d'après les trailers XD