Le trailer Mortal Kombat 11 tournait en temps réel, ce que certains ont déjà soupçonnaient, mais plus impressionnant encore est que les mouvement et animations vu dans le trailer étaient pas la juste pour faire le spectacle, mais actuellement se trouve même dans le jeu en gameplay et de manière tout aussi exceptionnel et impressionnante comme nous le confirme un des artiste chez NRS, et donc vivement qu'on verifient tout ça le 17 Janvier ou le premier gameplay pour Mortal Kombat 11 sera dévoilé pour la première fois.