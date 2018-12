Je sais pas si ça était posté mais le trailer officiel de MK11 diffusé sur le chanel youtube diffère un peu de celui des TGA, qui montre Shao Khan et qui sera en bonus préco pour le jeu.+ Screens GameplayScreen Logo Officiel:+ Customisation confirmé:Communiqué officiel (Google Trad)Mortal Kombat 11 Système de variation de personnage personnalisé:Les toutes nouvelles variantes de personnage personnalisées vous offrent un contrôle sans précédent pour personnaliser les combattants et les personnaliser. Le nouveau moteur graphique mettant en vedette chaque moment qui fait frémir le crâne et vous éblouir, vous rapproche tellement du combat que vous pouvez le sentir. Et mettant en vedette une liste de nouveaux combattants de vétérans, le mode histoire cinématique de Mortal Kombat, le meilleur de sa catégorie, prolonge la saga épique de plus de 25 ans.PS: En gros les variations ala MKX sont de retour mais personnalisable façon Injustice 2.