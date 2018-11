Alors je sais pas si c'est parceque je suis noir, mais c'est un peu raciste à 0:20 min ? Comme par hasard il fallait que ce soit du poulet. J'ai été choqué direct ! la 1ère fois j' étais pas sûr de ce que j'ai vu car j'allais sur gameblog quand j'ai vu la PUB, mais en mettant pause c'était bien ça. Je préviens tout de suite car je les sens venir la s force ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai une préférence pour les consoles microsoft. Juste je trouve grave et dénué d'interêt d'avoir mis cette scène, marre d'associer les noirs avec le poulet on mange pas que ça !!!

Who likes this ?

posted the 11/23/2018 at 08:44 AM by alucard13