Cette information nous vient tout droit de Restera par l'Insider Klobrille qui avait dit vouloir se calmer avec des supposés leaks voulant garder des surprises tout en glissant de petits indinces et pourtant hier un internaute a fait part de ses envies sur le thread de Microsoft et il a mentionné en première étape le rachat de IO Interactive. Ce sur quoi Klobrille rétorque que Microsoft l'envisage.Il faut dire que le Studio est actuellement dans une mauvaise passe...rejeté par Square Enix et les dernières ventes de l'excellent Hitman 2 non pas su décoller a côtés des jeux comme Red Dead Redemption 2, Spyro, Pokémon Go difficile de se faire une place. Cependant quelque-chose serait étrange c'est que jusqu'à présent la stratégie de Microsoft est d'acquérir des Studios entre 50-100-150 développeurs pour travailler sur des titres à la frontières des AAA et AAA et IOI comptabilise actuellement 318 développeurs ce qui n'entre pas dans les critères d'achats de la firme qui se concentre sur de plus petits studios. Mais si Microsoft peut sauver le studio de la fermeture alors pourquoi-pas ? et vous qu'en pensez vous ?On l'ajoute ou pas ?