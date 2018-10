Sachant qu'un nouveau Smash Bros direct arrive Jeudi, je voulais savoir quel personnage vous voudriez voir apparaître dans le jeu et s'il y a un écho que vous trouverez sympa à ajouterMoi j'adorerais voir en combattant le Chasseur de Monster Hunter ce serait ouf et ce n'est pas impossible avec l'appariton de RathalosEn écho je voudrais voir Shadow ce serait sympaUn personnage et un écho par personne dans les commentaires ce serait cool de jouer le jeu