Un utilisateur français de SnapChat visiblement lié d'une manière ou d'une autre avec Les Ateliers Marina, société spécialisée dans la création de "Publicités sur Lieu de Vente" (PLV) pour diverses sociétés, a récemment posté une photo qui à première vue révèle l'intégralité du roster de Super Smash Bros. Ultimate.



Cette photo, qui présente ce qui semble être des ébauches de ce qui deviendra par la suite des PLV, contient la version finale de l'artwork regroupant tous les personnages du jeu. En épluchant ce dessin, disponible dans notre galerie ci-dessous, il est possible de voir les personnages non-annoncés suivants :



Ken (Street Fighter, echo)

Shadow (Sonic the Hedgehog, echo)

Isaac (Golden Sun)

Chorus Kids (Rhythm Paradise)

Geno (Super Mario RPG)

Mach Rider (Mach Rider)

Banjo-Kazooie (Banjo-Kazooie)

À l'origine, la photo "snappée" dévoilait le nom du "responsable grands comptes" des Ateliers Marina. Un rapide coup d'oeil sur le site de cette société montre que Bandai Namco Entertainment, le développeur de Super Smash Bros. Ultimate, figure parmi ses clients.



S'il existe toujours une possibilité qu'il s'agisse d'un fake, le travaille demandé pour réaliser une telle tromperie serait conséquent. La possibilité que cette fuite soit authentique doit donc bien être gardée à l'esprit.



À noter à ce propos qu'un message posté sur un forum de type 4chan à la fin du mois de septembre dernier, mentionnait tous ces personnages et affirmait que Dixie Kong (Donkey Kong), Monster Hunter et Ray (Custom Robo) avaient quant à eux été supprimés du jeu. Si cette fuite se confirme, elle signifie en tout cas la signature d'un nouveau partenariat entre Nintendo et Microsoft (propriétaire de la licence Banjo-Kazooie).

