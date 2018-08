Billets d'humeur

Bonjour à tous,Sous ce titre "accrocheur" (ouais, enfin plus ou moins... enfin bon si tu lis ça c'est que t'as cliqué et donc que te concernant il est accrocheur!) se cache une vidéo Youtube de la chaine, chaine pas suffisamment connue à l'égard de la qualité formidable de son contenu.Cette chaine parle de science et de cinéma (par exemple un épisode sur la modélisation de l'eau dans les films), mais aussi de technique. L'épisode que je vous partage concerne les écrans 4K, et comme c'est un débat qui revient souvent sur ce site, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour beaucoupBonne soirée à tous !