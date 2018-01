Vu que certains jugent le jeu trop basique au niveau des combos possibles car "y a des autocombos", voici une petite série de combos "manuels" qui montrent que le skill est, et sera toujours, récompensé, et que la créativité reste possible !Et ça se limite aux persos "basiques", à savoir Gohan SSJ2 et Goku (un peu les shotos du jeu), on vous laisse imaginer les trucs de malade qu'il y aura avec les persos comme Beerus plus tard ...