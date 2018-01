Et vous, quelles sont vos attentes ?

Le réalisateur J.J. Abrams, attendu pour mettre en scène "Star Wars épisode IX", a rencontré les exécutifs de Disney pour leur proposer ses intentions quant au nouveau film de la franchise galactique.Qui plus est, c'est aussi Ryan Johnson qui s'occupera de la nouvelle trilogie (made in Di$ney of course...) après le 9..., je n'en attends plus rien de cette trilogie made in Disney. Ils ont détruit la saga avec le 7 et jetés les restes aux oubliettes dans le 8. Je me suis littéralement senti insulté par ce dernier épisode en tant que fan de star wars.POur reprendre un commentaire illustrant ma pensée :