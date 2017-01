Le guide officiel denous donne quelques infos !► 120 sanctuaires► 900 puzzles Korogu► 76 quêtes annexes► Des Minis jeux et easter eggBref, en plus d'avoir un monde immense à explorer, il sera vraisemblablement bien rempli

posted the 01/21/2017 at 07:55 PM by koopa