On savait depuis quelques mois que Good Smile Company et Max Factory concevaient une figurine articulée de la version fille de Corrin du jeu Fire Emblem Fates, aujourd'hui nous avons droit aux premiers photos que je vous partage.La surprise du chef vient de la gamme Nendoroid, une version chibi pour Corrin est également prévue. Les précommandes pour ces deux figurines sont disponibles sur Good Smile Company et AmiAmi, et prochainement sur Play-Asia. La précommande de ces 2 figurines est ouverte jusqu'au 26 janvier prochain.De leur coté, First for Figures compte réaliser une figurine de Meta-Ridley (Metroid). Plus d'informations à l'avenir.