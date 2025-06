S.T.A.L.K.E.R. 2 : la grosse MAJ 1.5 disponible

La route pour parfairesera encore bien longue mais le titre franchi aujourd'hui une nouveau cap avec le déploiement de la grosse mise à jour 1.5 qui en plus de l'équilibrage et d'une sacré dose de correctifs (même sur l'animation des PNJ quand ils fument leur clope, c'est dire), met en avant deux éléments attendus :Le système A-Life est donc enfin finalisé pour faire en sorte que tous les PNJ de la map deviennent parfaitement indépendant même en dehors de votre champ de vision, faisant leur petite vie (jusqu'à la mort) aussi bien pour les alliés que les ennemis, évitant à la fois les respawns en boucle et la possibilité de recroiser des têtes connues après plusieurs heures de jeu. L'autre point, c'est la mise en place des mods via Mod.io, également compatible Xbox Series.En bonus :- Nouveau type d'anomalie.- Deux nouvelles armes.- Possibilité de looter les mutants.- Améliorations du HUD.- Possibilité de réparer d'un seul coup tout l'équipement en main.