Beast of Reincarnation, ou la preuve que Game Freak sait encore faire des jeux pas moches

Ce n'est pas la première fois que Game Freak fait autre chose que du Pokémon et en dehors de chez Nintendo, mais avec, on se surprend de constater que depuis le début, les mecs étaient donc parfaitement capables de faire des jeux visuellement à la hauteur, ce qui peut éventuellement renforcer une certaine grogne chez les fans de Pikachu et ses 1000 potes.Bref, celui là arrivera pour 2026 sur PC/PS5/XBS et même dans le Game Pass, et se présentera comme un action-RPG purement solo et « exigeant » pour ne pas dire autre chose.