Gears of War Reloaded : trailer et le point bêta

On passe maintenant à Gears mais malheureusement pasqui attend encore son heure, mais plutôt à, le « remaster du remake graphique » prévu ce 26 août sur PC, Xbox Series, Game Pass et pour la première fois dans l'histoire de la franchise sur PlayStation 5, au prix de 44,99€ tout de même.Un trailer donc, et une présentation qui s'amuse à faire du comparo inutile avec la version de 2006 alors qu'on a eu l'édition Ultimate depuis mais il faut bien vendre le morceau qui pourra se targuer de proposer de la 4K/60FPS et même du 120FPS en multi.Enfin, une bêta total cross-play aura lieu durant deux week-end (13 au 15 juin, puis 20 au 22 juin) sous une des trois conditions suivantes :- Avoir précommandé le jeu.- Posséder déjà l'Ultimate Edition.- Être abonné au Game Pass PC ou Ultimate.Et pour le contenu :- Week-end 1 : Team Deathmatch + 3 maps (Gridlock, Raven Down, Gold Rush)- Week-End 2 : Ajout du mode Roi de la Colline + 2 maps (Courtyard et War Machine)