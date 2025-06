Dragon Ball : Gekishin Squadra aussi sur consoles

On avait un peu oublié son existence mais c'est en prévenant à la toute dernière minute que Bandai Namco a tenu un live en pleine nuit (chez nous) sur, énième adaptation prévu pour on ne sait quand sur PC et mobile mais finalement pas que : seront également conviées PS5, PS4 et Switch.Pour les curieux, un test réseau ouvert à tous aura lieu (tous supports) du 12 juin 5h00 au 16 juin 5h00, et oui, vous auriez probablement préféré autre chose qu'un MOBA 2D. Mais le méritez vous seulement ?