Ghost of Yotei : juste un coucou et un rendez-vous

Hormis une énième MAJ deet un juteux deal avec Marvel, on ne peut pas dire que les PlayStation Studios ont brillé (une fois de plus) dans ce nouveau State of Play, mais chaque chose en son temps et justement,est venu nous faire un rapide coucou pour signifier que cette « suite » aura droit à son propre show en juillet (pas plus de précisions) avec une présentation complète couvrant les nouvelles mécaniques de gameplay, les combats, l'exploration, etc.De quoi préparer doucement le lancement dont la date n'a pas bougé : le 2 octobre sur PS5.