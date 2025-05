Hunter x Hunter NxI : la date de la démo jouable

Bushiroad avait promis une démo jouable depour ce mois-ci et on va dire que parole est tenue de justesse, et encore, seulement en partie : c'est prévu pour le 30 mai uniquement sur PC dans un premier temps, puis dès que possible sur PlayStation 5. La Switch devra elle attendre la sortie officielle, prévue pour le 17 juillet.La démo offrira un accès au mode VS standard et entraînement ainsi que 6 personnages jouables sur les 16 du roster de base (en plus d'un Season Pass fait de 4 combattants, dont Nephelpito).