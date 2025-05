Borderlands 4 : nouvelle bande-annonce, présentation State of Play et date de sortie ajustée

Certains l'avaient peut-être oublié, préférant penser au beau week-end de 4 jours qui se prépare (pas pour tout le monde néanmoins) : ce soir s'est tenu le fameux State of Play spécialement consacré à, surprenante note d'attention de la part de PlayStation même si l'on se doute qu'il y a du joli pognon derrière tout cela.20 minutes de présentation pour mettre en avant deux des quatre nouveaux chasseurs prêts à explorer la planète Kairos (en tout cas 4 énormes régions), « cachée » pendant des millénaires pour le Gardien du Temps, un tyran étant parvenu à contrôler la majorité des habitants grâce à des implants en tous genres.L'équipe en a profité pour indiquer que les fonctions coopératives seront simplifiées, permettant de former rapidement des groupes et d'ajouter ou enlever des membres sans avoir besoin de revenir en arrière, la difficulté s'adoptant au nombre de joueurs et à la moyenne des niveaux de chacun, le tout sans oublier les butins instanciés pour chacun afin d'éviter qu'un petit malin rafle la totalité de la mise à chaque boss.Et comme « leaké », le jeu prend bien une dizaine de jours d'avance avec un lancement désormais prévu le 12 septembre (PC, PS5, XBS) puis un peu plus tard sur Nintendo Switch 2.